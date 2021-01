Der Süden darf sich weiter auf Schnee freuen

Während in den Nordalpen bislang noch verhältnismäßig wenig Schnee fiel, erfreut man sich in den südlichen Landesteilen der Steiermark über ungewöhnlich viel Niederschlag in diesem Winter. Der Trend hält weiter an: Bis Mittwochfrüh sollte es etwa auf der Hebalm einen zweistelligen Schnee-Zuwachs gegeben haben.