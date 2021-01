Funkeln wie Eleonore Habsburg

Als Model ist Eleonore Maria del Pilar Iona Christina Jelena von Habsburg-Lothringen, so der vollständige klingende Name der Kaiserurenkelin, schon lange gefragt. Die heute 27-Jährige lief unter anderem schon 2017 für Dolce und Gabbana über den Laufsteg, studierte dann aber fleißig Rechtswissenschaften an der Londoner European Business School und absolvierte am Mailänder Istituto Marangoni eine Ausbildung im Schmuckdesign.