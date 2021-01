Semmering: Am Mittwoch nächster Ansturm befürchtet

Vor allem an vergangenen Wochenenden großer Besucherandrang

Bereits an den Weihnachtsfeiertagen und am Silvesterwochenende hatte der große Besucherandrang für Aufregung gesorgt - am Eröffnungswochenende vor allem, weil die Covid-19-Abstandsregeln nicht immer eingehalten wurden. Die Gemeinde Semmering stellte daraufhin Sperrgitter auf und sperrte ihre Rodelwiesen. Am Sonntag kamen trotz der erforderlichen Anmeldung zum Skifahren und der gesperrten Wiesen zahlreiche Wintersportler, Rodler und Spaziergänger in das Skigebiet. Die Parkplätze waren voll ausgelastet. Zu Mittag musste die Hochstraße gesperrt werden.