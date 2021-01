Verkehrschaos und Corona-Sünder am Semmering

Insbesondere am Wochenende gebe es einen sehr großen Andrang, stöhnte Hermann Doppelreiter, Bürgermeister der Gemeinde Semmering, am Sonntag im Gespräch mit der „Krone“. Und von den zahlreichen Besuchern seien - so seine Schätzung - gut 40 Prozent mit ihren Rodeln am Berg.