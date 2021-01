Auch Mexiko lässt nun AstraZeneca-Vakzin zu

Auch Mexiko setzt nun den Coronavirus-Impfstoff des Pharmakonzerns AstraZeneca und der Universität Oxford ein: Die staatliche Kommission zum Schutz vor Gesundheitsrisiken erteilte am Montag eine Notfallzulassung. Großbritannien, das das Mittel als erstes Land zugelassen hatte, begann unterdessen am Montag, Menschen damit zu impfen. In Lateinamerika hatten vor Mexiko bereits Argentinien und El Salvador das Präparat zugelassen.