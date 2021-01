Covid: Salzburg ist am stärksten betroffen

„Ich weiß nicht, ob sich die Salzburgerinnen und Salzburger so anders verhalten als die anderen Menschen in Österreich, ehrlich gesagt sind wir ziemlich ratlos, weshalb die Inzidenz inSalzburgso hoch ist“, sagte Juhasz am Sonntag. Es gebe einige Vermutungen für die hohen Zahlen im Bundesland, etwa die kostenlosen Massentests um Weihnachten mit einem sehr niederschwelligen Zugang (keine Voranmeldung) oder die sehr gründlichen Umfelduntersuchungen (nach positiven Tests). „Aber ob Salzburg wirklich schlechter da steht als andere Bundesländer, kann ich nicht sagen.“ Beruhigend sei allerdings, dass zuletzt vor allem junge Erwachsene infiziert worden seien, also Menschen, die nicht unbedingt zur Hochrisikogruppe zählen. In den Spitälern sei die Lage stabil.