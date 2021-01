40 Jahre ohne Luftröhre: „Ohne Kampf kein Gewinn“

Er hat Ihnen so ein halbwegs normales Leben ermöglicht - wie ging es weiter?

Anderl ging später in Pension, erkundigte sich aber noch manchmal bei mir über meinen Zustand und besuchte mich. Es entstand fast eine Freundschaft. Ich musste mich dann vor etwa zehn Jahren nach einem neuen Arzt umsehen und fand einen privaten. Er bot mir eine Behandlung an, die 100 Prozent mehr Luft versprach - nach drei Tagen Bedenkzeit willigte ich ein.