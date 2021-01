Wer wird neue Präsidentin?

Ähnlich zurückhaltend äußert sich Elisabeth Resmann, doch die 46-jährige Geschäftsführerin des DomQuartiers (und Trauzeugin von Wilfried Haslauer) wird aktuell sogar noch häufiger als Nachfolgerin von Helga Rabl-Stadler genannt. Resmann war schon als Referentin für Museen und kulturelle Projekte im Regierungsbüro von Haslauer tätig, sitzt bei den Freunden der Salzburger Festspiele im Vorstand und ist eine der jüngsten Museumsdirektorinnen Österreichs. „Es ist kein Plan, den ich verfolge, aber wer weiß, wo wir alle in einem halben Jahr stehen, in beruflicher und in privater Hinsicht“, sagt Resmann diplomatisch.