Steirer helfen den Beben-Opfern in Kroatien

Grazer Fahrschule macht mobil

Auch in Graz will man helfen. „Wir haben Mitarbeiter, deren Familien im betroffenen Gebiet leben - Bilder von zerfallenen Häusern und Neugeborenen, die in eisiger Kälte in der Wiese liegen, machen sprachlos. Deshalb wollen wir helfen“, sagen Julia und Brigitte Dubovszky von der Fahrschule Dubovsky, deren Hilfsaktion auch von der Stadt Graz unterstützt wird. Am 2. und 3. Jänner (jeweils von 10 bis 16 Uhr) können am Übungsparkplatz in der Triesterstraße 426 Sachspenden abgegeben werden.