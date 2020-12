Adieu, 2020: Was sind Ihre Neujahrsvorsätze?

Ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu. 2020 war für viele kein einfaches Jahr, aber gemeinsam haben wir es überstanden. Umso wichtiger ist es nun, sich die schönen Erlebnisse in diesem Jahr wieder in Erinnerung zu rufen. Ebenso dürfen zu Silvester auch die Neujahrsvorsätze nicht fehlen. Sei es nun, ein Instrument zu erlernen, mehr Sport zu betreiben oder ein Sparkonto für die Enkelkinder anzulegen, bei den Neujahrsvorsätzen sind keine Grenzen gesetzt. Erzählen Sie uns von Ihren positiven Erlebnissen aus diesem Jahr und was Sie sich für 2021 wünschen!