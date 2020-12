Polizisten bei Einschreiten mehrmals attackiert

Gegen 17.40 Uhr wurden am Dienstag Polizisten zu einer Streiterei vor einem Mehrparteienhaus in Wattens gerufen. Beim Einschreiten verhielt sich ein Einheimischer (21) äußerst aggressiv - dies ging laut Exekutive so weit, dass der junge Mann fixiert und festgenommen werden musste. Plötzlich schalteten sich jedoch zwei weitere Anwesende ein.