Fachkräfte sind auch in der Krise Mangelware

Während Österreich von einem Lockdown in den nächsten schlittert, hält die Coronakrise auch den Arbeitsmarkt fest im Griff: 22.948 Salzburger waren im November arbeitslos oder in Schulung. Das ist um ein Drittel mehr als im Jahr davor! Trotz Rekordarbeitslosigkeit mangelt es aber nach wie vor an qualifiziertem Personal. „Corona hat vieles gestoppt, nur nicht den Fachkräftemangel“, unterstreicht Salzburgs Wirtschaftskammer Präsident Peter Buchmüller. Gerade in den Handwerksbranchen oder auch im Lebensmittelhandel suchen Unternehmen händeringend nach Fachkräften. „Wir haben laufend offene Stellen. Gut 100 sind österreichweit unbesetzt. Obwohl die Arbeitslosenzahlen stiegen, ist es bei uns kaum besser geworden“, sagt Spar-Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann.