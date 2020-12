Kapfenberger Hilferuf zeigte schon Wirkung

In den Blickpunkt spielte sich auch David Vorcnik. Für den Steirer in Diensten von Bundesligaklub Kapfenberg war erst im Halbfinale Endstation.



Finanzielle Sorgen

Das freute auch dessen Obmann Wolfgang Heimrath, der ja vor etwa zwei Wochen einen Hilferuf hatte absetzen müssen: Corona-bedingt drohe dem Traditionsklub im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 30.000 Euro. Der Bundesligabetrieb mit einem schlagkräftigen Team sei deswegen in Gefahr.