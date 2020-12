Die dreifache Bedrohung!

Neue Behandlungen

„Ärzte ohne Grenzen“ setzt nun auf neue Behandlungsansätze. Dazu zählt auch eine videoüberwachte Therapie in heimischer Umgebung, etwa für Tuberkulose-Patienten. In Gebieten, wo eine entsprechende Netzabdeckung gegeben ist, erhalten erkrankte Menschen ein Telefon von den Helfern: „Damit machen die Patienten ein Video von ihrer täglichen Medikamenteneinnahme“, erklärt Kerschberger. So sehen die Helfer gleich, ob und wie die Therapie erfolgt ist, bekommen einen aktuellen Eindruck vom Zustand des Patienten und können im Bedarfsfall weiteres in die Wege leiten. Derzeit werden etwa die Hälfte der Patienten so behandelt. So kann auch die Eigenverantwortung gesteigert und zugleich das Problem der Stigmatisierung gemindert werden.