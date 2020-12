Corona: 1592 Neuinfektionen, 50 weitere Todesopfer

Bisher gab es in Österreich 353.484 positive Testergebnisse. Mit Stand Montag, 9.30 Uhr, sind österreichweit 5931 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben - 326.768 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2510 Patienten in Spitalsbehandlung (plus 46), 421 von ihnen auf Intensivstationen (plus 7).