Gemeinde sperrte die Rodelwiesen am Semmering

Kärntner Bodental wegen weihnachtlichem Besucheransturm gesperrt

Gesperrt wegen Gefahr im Verzug ist seit 8 Uhr auch das Kärntner Bodental in der Gemeinde Ferlach. Am Stefanitag wurde das Hochtal mit dem alpinen Talschluss richtiggehend von Ausflüglern gestürmt, was auch am sonnigen Wetter gelegen sein dürfte. Wegen laut Gemeinde „massenhaft am Straßenrand parkender Fahrzeuge“ sperrte der Bürgermeister das Tal.