Israel: Mit Ruttensteiner gegen Österreich

Österreichs ehemaliger Teamchef (und späterer ÖFB-Sportdirektor) als israelischer Teamchef gegen Österreich - eine besondere Konstellation. Ruttensteiner betreute die rot-weiß-rote Auswahl 2005 gemeinsam mit Herzog und Slavko Kovacic für zwei Spiele (0:1 in Manchester gegen England, 2:0 in Wien gegen Nordirland), sprang dann 2011 nochmals für zwei Spiele ein. Beim Auswärts-Doppel in Aserbaidschan (4:1) und Kasachstan (0:0) hatte er die jetzigen Teamspieler David Alaba, Aleksandar Dragovic, Julian Baumgartlinger und Marko Arnautovic unter seinen Fittichen.