Sinn des Lebens mit „Soul“ ++ Blick in die Sterne

Ein letztes Mal in diesem Jahr widmen wir uns den Stars und Sternchen in der Primetime. Das Ende des Jahres stimmt uns häufig nachdenklich - vor allem dieses Jahr. Was ist der Sinn? Was ist meine Aufgabe im Leben? Dieser Frage widmet sich ein neuer Film, nämlich „Soul“ von Pixar. Ein witziger Animationsfilm, für die ganze Familie. Sasa Schwarzjirg durfte den Oscargewinner und „Soul“-Macher Pete Docter und sein Team interviewen. Das und viele weitere Society-Themen sehen Sie in der neuen Ausgabe von Adabei-Primetime.