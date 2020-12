Rezepttipp: Hot Cocktails in der Weihnachtszeit

Hochkarätige Bars sorgen für hochkarätige Hot Cocktails

Die Hot Cocktails kommen aus Händen von Profis - sechs renommierte Barkeeper aus namhaften Bars ließen ihr Wissen und ihre Kreativität in die heißen Kreationen fließen. Das Ergebnis sind sechs außergewöhnliche Drinks, die auch kalt genossen werden können. Julian Mayerhofer, der seit zwei Jahren in der Josef Bar tätig ist, sorgt mit „Snow White“ und den Zutaten aus St-Germain, Ingwerer, BacardÍ, frisch gepresster Limette, Kokosmilch und Zimtstaub für ein wohlig warmes Gefühl. Für gute Stimmung sorgt außerdem der Barchef Sammy Walfisch vom Moby Dick mit „Ginger Beast“, Michael Horak aus der Spelunke bringt den fruchtigen Bombay Bramble in „Rosmaries Baby“ zur Geltung und Thomas Strappler aus der Tagesbar Everybodys Darling schmiert uns mit „Tea-Quila“ Honig ums Maul. Mit Leon Klein aus dem Kleinod Prunkstück heißt es heuer „Gone nuts about me“ und Melanie Castillo aus dem Barfly’s bringt mit ihrem Hot Cocktail „Cheek to Cheek“ Wangen zum Glühen.