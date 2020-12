Neustart mit Wunderkind-Oper

Nach wochenlanger Zwangspause ist am Salzburger Landestheater die Vorfreude auf das Ende des Lockdowns groß. Mit „Cinderella“ wird am 22. Jänner eine Oper der erst 15-jährigen Alma Deutscher ihre Premiere in Salzburg feiern. Das Werk der jungen Komponistin basiert auf dem weltbekannten Aschenputtel-Märchen.