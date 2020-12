Weichen auf Zukunft gestellt

Umfangreiche Bauprojekte am Straßennetz – das Land hat sein Budget dafür auf 440 Millionen Euro verdoppelt – und vor allem die Investitionen in die Schiene sollen bewirken, dass sich mehr Familien im ländlichen Raum ansiedeln. „Die tägliche Versorgung muss in 15 Minuten Fahrzeit zu schaffen sein, der Weg zum Arbeitsplatz in unter einer Stunde“, so die Experten.