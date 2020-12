12.618 Wünsche bei Christkindlbrief-Aktion erfüllt

Eva J. wohnt im Pflegeheim Haus St. Elisabeth der Caritas St. Pölten in Niederösterreich, Frau N. und Herr K. im Haus St. Josef für wohnungslose Menschen und deren Tiere in Wien. Sie haben - wie viele andere Erwachsene und Kinder in Caritas-Einrichtungen in ganz Österreich - niemanden, der sie zu Weihnachten beschenkt. Dank der Christkindlbrief-Aktion von „Krone“ und Caritas ist das anders.