Impfstoff in Eisbox vom Frachtflieger auf Lkw

Ab Jänner soll in Wien-Schwechat der Impfstoff nach der Landung sofort verteilt werden, ohne die Kühlkette zu unterbrechen. Eine Frachthalle in der Größe von etwa vier Basketballfeldern mit 1650 Quadratmetern, aufgeteilt in drei getrennte Temperaturbereiche - willkommen im topmodernen „Pharma Handling Center“ des Flughafens Wien-Schwechat.