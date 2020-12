Gutscheine werden heuer öfter gekauft als normal

Ein Loklaugenschein der „Krone“ zeigte, dass die Linzer Landstraße aber auch das Haid Center, die Varena in Vöcklabruck oder die Weberzeile in Ried gut besucht sind. Parkplätze waren auch am Montag oft nur Mangelware. „Die Einkäufe waren schon länger geplant“, erzählt Familie Stadlbauer aus Alkoven, die in der Linzer Passage fündig wurde. Eine wesentliche Veränderung springt einem sofort ins Auge: Die Leute gehen gezielt Shoppen, auf Flanieren wird verzichtet.