Nun die Steiermark mit den meisten Corona-Toten

1092 Menschen sind in der Steiermark nun schon an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit hat die Grüne Mark mittlerweile die meisten Corona-Toten in Österreich zu verzeichnen. Und das Bundesland führt auch die Statistik der Todesopfer laut Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) pro 100.000 Einwohner an - vor Kärnten und Oberösterreich.