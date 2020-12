Wer kann sich die Pflege noch leisten?

Die steirischen Pflegeheime finden sich aktuell häufig in den Schlagzeilen: Hunderte Senioren wurden in den vergangenen Wochen positiv auf Covid-19 getestet, mehrere Cluster sorgten für Alarmstufe Rot, es gab zahlreiche Todesfälle. Trotz schwierigster Arbeitsbedingungen halten Tausende Pflegekräfte das steirische Pflegesystem dennoch Tag für Tag am am Laufen.