Ab morgen auch Corona-Teststation in Leibnitz

Die Teststationen haben am Montag und Dienstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet, am Mittwoch von 8 bis 13 Uhr. Der letzte Tag war am stärksten gefragt, hier ist laut Harald Eitner, Leiter der Katastrophenschutzabteilung im Land Steiermark, bereits alles ausgebucht. In Graz gibt es vier Teststraßen, an den anderen Standorten jeweils zwei.