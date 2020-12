18 Jugendliche feierten Corona-Party in Lokal

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr meldeten Zeugen, dass in einem Lokal in Freistadt zahlreiche Gäste seien. Bei der daraufhin von der Bezirkshauptmannschaft Freistadt als Gesundheitsbehörde angeordneten Kontrolle nach den Covid-19-Verordnungen konnten die Polizisten im Lokal 18 Personen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren antreffen.