Lkw räumt Überkopfwegweiser mit Ladekran ab

Mit einem nicht ganz eingefahrenen Ladekran rammte ein Lkw am Donnerstagnachmittag vor dem Schmittentunnel in Zell am See einen Überkopfwegweiser. Die Verkehrsanlage brach daraufhin zusammen und die Teile wurden über die Fahrbahn der B311 vetreilt. Für die Aufräumarbeiten musste daher der Tunnel komplett gesperrt werden. Stau beim Knoten Schüttdorf war die Folge.