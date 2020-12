Gehen wir bald mit der Windel ins Flugzeug?

Die Windel für Erwachsene - in China wurde von der Flugaufsichtsbehörde an Crews, die in Corona-Risikogebiete fliegen, die Empfehlung ausgesprochen, Windeln zu tragen. Somit könne man im Flugzeug die Toiletten, auf denen man sich infizieren könnte, meiden. Über dieses und ähnlich skurrile Themen diskutiert Moderatorin Sasa Schwarzjirg mit ihren prominenten Gästen: Aida Loos, Tini Kainrath, Peter Moizi und Erich Furrer.