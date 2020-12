2 tote Lenker in nur 16 Stunden in Oberösterreich

Große Trauer in Grünburg

Die Trauer reichte am Donnerstag bis in die Gemeindestube von Grünburg. Am Vortag war Engelbert B. (88) bei einem Verkehrsunfall in Waldneukirchen ums Leben gekommen. Der Schwiegervater des Grünburger Bürgermeisters und Seniorchef einer Gärtnerei war mit dem Firmenkleinbus unterwegs, als ein entgegenkommender 86-Jähriger aus Steinbach/Steyr mit seinem BMW laut Augenzeugen auf die Gegenfahrbahn geriet. Engelbert B. verstarb noch an der Unfallstelle.