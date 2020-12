Unglück in Pongauer Klamm: Kein Fremdverschulden

„Es ist besonders tragisch, weil wir die Klamm zuvor drei Jahre lang saniert haben und jetzt erneut etwas passiert ist“, bedauert St. Johanns Stadtchef Günther Mitterer (ÖVP) das tödliche Unglück. Ein Arbeiter (33) stürzte am Montag bei Felssicherungsarbeiten in der Klamm 40 Meter in die Tiefe und war sofort tot. „Wir schließen Fremdverschulden aus. Er war selbst für seine Sicherung verantwortlich“, meint Polizeisprecherin Irene Stauffer. Nicht das erste Unglück in dem beliebten Pongauer Ausflugsziel.