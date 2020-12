Wo ist die restliche Million?

Natürlich kann man sich über mögliche Fehler der Bundesregierung bei der Bewältigung der Krise ärgern, natürlich kann die Post in einigen wenigen Gemeinden die Einladungen zu spät angeliefert haben, natürlich kann man „eh irgendwann woanders“ getestet werden. Hier geht es aber um das gemeinsame Schultern einer Pandemie, die es in dieser Art in unserer Generation noch nicht gegeben hat.