„Den Preis hätten sich viel mehr verdient“

Weitere Siegerprrojekte in Traunkirchen, Mondsee und in Ried

Wer neben der WAG noch jubeln durfte? Die ISG für den fünften Bauteil eines Projekts in Ried im Innnkreis, die WS-O für das Wohnen am Buchberg in Traunkirchen, sowie die Wohnzone mit ihrem „Wohnen im Park II“ in Mondsee.