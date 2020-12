Wien: So (un)sicher sind Öffis und Bahnhöfe

Wien sticht - aufgrund der Größe freilich wenig überraschend - im österreichweiten Vergleich hervor. Wurden im Vorjahr insgesamt 18.477 Delikte angezeigt, waren es alleine in der Bundeshauptstadt 9813. Und auch das erste Halbjahr 2020 - obwohl in Öffis und Bahnhöfen wegen der Pandemie weitaus weniger los war - sticht negativ hervor: 11.141 Delikte im ganzen Land, 5793 alleine in Wien.