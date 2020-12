Zwei junge Flüchtlinge fast in Lkw erfroren

Lenker wäre erst am Montag wiedergekommen

Zum Glück hörte der Lenker das Duo noch, denn er hätte den Lkw übers Wochenende abgestellt und wäre erst am Montag nach Deutschland weitergefahren. Ein Entkommen aus dem in Serbien verplombten Anhänger, in den sich die blinden Passagiere zuvor hineingeschlichen hatten, wäre unmöglich gewesen, die Burschen hatten kein Messer dabei - sie wären vermutlich erfroren. Die Teenager durften sich auf der Autobahnpolizei in Ried aufwärmen, ehe sie zur Fremdenpolizei überstellt wurden.