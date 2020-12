Nach nur 56 Minuten restlos ausverkauft!

Eigentlich sollte die Kollektion limitiert sein, aufgrund der enormen Nachfrage denkt Schwärzler aber über eine Ausnahme nach: „Es konnte ja niemand damit rechnen, dass man beim Bestellen so schnell sein muss. Falls wir es schaffen, könnte es bis Weihnachten doch noch Nachschub geben - das wäre schön, so könnten wir vielleicht noch ein paar Leuten eine Freude machen!“ Ganz sicher geben wird es indes eine neue Kollektion im Frühjahr: „Das Thema wird Barcelona sein - Strand, Palmen, Sonne. Jetzt warten wir aber erst einmal in Ruhe das Feedback zur ersten Kollektion ab, damit wir den nächsten Drop optimieren können!“, verrät der geschäftstüchtige Mountainbiker.