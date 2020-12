Dolly Parton rettete Mädchen (9) am Set das Leben

Es war ein echtes Weihnachtswunder: Dolly Parton hat am Set ihres neuen Netflix-Festtagsfilms das Leben einer jungen Schauspielkollegin gerettet. Talia Hill spielt in „Christmas on the Square“ eine Tänzerin. Wie die Neunjährige der „New York Post“ verriet, bewahrte Dolly sie vor einem möglicherweise fatalen Unfall.