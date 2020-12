Bittere Rapid-Realität: Nötige Qualität fehlte

Die Stimmung gestern Abend in Hütteldorf? Nahe am Gefrierpunkt. Doch es lag nicht nur an der klirrenden Kälte, dem Schneeregen und den leeren Rängen, dass Rapids Kicker wie begossene Pudel die internationalen Bühne verließen. Nichts wurde es mit dem dritten Sechzehntelfinale (nach 2015 und 2018) in der Europa League. Grün-Weiß kam im Aufstiegs-Finale gegen Molde nur zu einem 2:2, hätte aber einen Sieg mit zwei Toren Differenz gebraucht. So fühlte es sich nie wie ein Finale an, schied Rapid als Gruppen-Dritter aus.