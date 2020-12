Friedenslicht beginnt Weg vom Salzburger Dom aus

Das Licht wurde bereits in einem explosionssicheren Gefäß nach Österreich geflogen. Das Besondere in diesem Jahr: Es strahlt dieses Mal von Salzburg ins ganze Land hinaus. Für das Weitergeben sind die österreichischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder zuständig. Ihnen wird die Ehre zuteil, es am 12. Dezember 2020 um 14 Uhr im Dom zu Salzburg in Empfang zu nehmen. Das Motto der diesjährigen Friedenslicht-Feier lautet „Heldenhaft verkünden wir den Frieden des Herrn - Heroically Proclaim the Peace of the Lord“.