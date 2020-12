Bereits 218 Todesfälle wegen Corona in Salzburg

Die meisten zurzeit an Covid-19 erkrankten Personen finden sich bezirksweit im Flachgau: mit 1021 Fällen, gefolgt von der Stadt Salzburg mit 986 Fällen. 226 Covid-19-Erkrankte werden zurzeit in Salzburgs Spitälern behandelt, 28 davon liegen auf den Intensivstationen. Die Zahlt der Todesfälle ist mit den aktuellen Meldungen auf 218 gestiegen - allein 68 der Verstorbenen lebten im Pongau und jeweils 41 in der Stadt Salzburg und im Pinzgau.