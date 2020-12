Murtaler versuchte sich Festnahme zu widersetzen

Nach mehreren Gewalt-Delikten ordnete das Landesgericht Leoben am Dienstag die Festnahme des Murtalers an. Der 34-Jährige wurde von der Polizei an seiner Wohnadresse in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) auch angetroffen. Als die Beamten ihn aber mit seiner Festnahme konfrontierte, wurde der Steirer aggressiv und versuchte sich der Anordnung zu entziehen.