Besinnliche Klänge: Weihnachtssongs aus Österreich

Simone Kopmajer - Christmas

Die schönsten Weihnachtsklassiker im Jazz-Gewand präsentiert die Steirerin Simone Kopmajer auf ihrem neuen Album „Christmas“. Mit „The Most Wonderful Time“ brilliert sie auch mit einer eigens für das Album geschriebenen Eigenkomposition. Die teils in den USA, teils in Österreich aufgenommenen Songs warten auch mit hochkarätigen Gäste wie Ina Regen, Willi Resetarits, The Schick Sisters oder Viktor Gernot auf.