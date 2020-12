Italiener „spaziert“ nach Ehe-Streit 450 Kilometer

Binnen sieben Tagen war der Italiener von Como in der Lombardei ins südliche Fano in der Region Marken „spaziert“. Der 45-Jährige erreichte die Küstenstadt leicht hinkend mitten in der Nacht. Das war auch der Grund, warum ihn schlussendlich die Polizei um zwei Uhr Früh aufhielt. Sie hatte in der Gegend patrouilliert, um die Einhaltung der strengen Corona-Ausgangssperre zu überprüfen.