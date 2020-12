„Zweiter Lockdown kostet eine Milliarde pro Woche“

„Ausgaben waren notwendig“

Die Ausgaben, die die Regierung während der Pandemie getätigt hat, wären aber nicht zu vermeiden gewesen: „Es hat sich in vielen Ländern gezeigt, dass es notwendig ist, zwei Dinge zu tun, und das sind letztendlich die teuersten, um die sozialen und ökonomischen Kosten der Krise abzufedern: Einerseits die Liquidität der Unternehmen bereitstellen, dass die nicht in Konkurs gehen, auf der anderen Seite die Kurzarbeit, um eben Arbeitslosigkeit nicht so stark ansteigen zu lassen, wie es sonst angestiegen wäre.“ Damit seien natürlich hohe Kosten verbunden. „Aber es wäre langfristig noch teurer gewesen, wenn man diese Schritte nicht gesetzt hätte."