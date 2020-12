Jessica Paszka äußert sich zu Baby-Gerüchten

Das sehen viele ihrer Follower genauso. In den Kommentaren fordern sie, Jessicas Privatsphäre zu akzeptieren. „Was habt ihr alle mit eurem schwanger? Wenn es so ist, dann ist es ihre Sache, wenn sie es nicht sagen will, dann ist es so“, ereifert sich ein Fan des hübschen Realitystars. Dem kann sich ein weiterer User nur anschließend: „Wirklich erschreckend, wie oft die Frage hier gestellt wird, ausgerechnet von Frauen.“ Ihre Bachelor-Freundin Sarah Harrison spricht ihr ebenfalls Mut zu: „Du siehst toll aus.“