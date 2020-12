Salzburger (36) nach Schießerei nun wieder frei

Passiert ist der Vorfall am 25. Juni: Der Mann war psychotisch. Er lag nach einem Sturz vom Vordach am Boden, als eine Polizeistreife beim Wohnhaus in Salzburg-Leopoldskron eintraf. Dabei kam es zu einem Gerangel mit einem Polizisten. Dabei konnte der Salzburger dem Beamten offenbar die Dienstwaffe abnehmen und zweimal abdrücken. Ein zweiter Polizist reagierte daraufhin ebenfalls mit Schüssen: Der Salzburger wurde im Bereich der Brust getroffen und überlebte. Ein Polizist erlitt eine Schussverletzung am Arm.