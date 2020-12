Ein Poltergeist täte gut

Erstmals in der 19. Saisonpartie blieb Salzburg ohne Torerfolg. „Das Timing ist nicht gut“, gestand Marsch fünf Tage vorm Aufstiegsfinale gegen Atlético. Man hatte jeweils zwei Tore gegen Atlético und Bayern (zuhause) erzielt, acht vor einer Woche in St. Pölten. Doch just gegen die Liga-Schießbude passte im Offensiv-Spiel des Meister gar nichts zusammen. Weil man zudem hinten – wieder einmal – patzte, war die zweite Liga-Pleite im erst zehnten Spiel besiegelt. Zudem mussten die Bullen gestern auch noch die Tabellenführung an den LASK abgeben, dem man am Sonntag auch noch im Spitzenspiel gegenübersteht.