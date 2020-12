Wenn Hunde durch ihr Aussehen Qualen leiden

„Das ist so als würde schnelles Fahren mit dem Auto per Gesetz verboten sein, aber nirgendwo steht, ab wie vielen Kilometern pro Stunde man zu schnell unterwegs ist“, erklärt die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy. „Es kann nicht sein, dass jedes Jahr vor unseren Augen etliche Tiere leiden, um einem zweifelhaften Schönheitsideal zu entsprechen - und niemand tut etwas, weil es keine klaren Grenzwerte gibt“, so Persy.