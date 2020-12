Koma-Saufen ist ab 16. Geburtstag große Gefahr

Einschätzung der Gefahr ändert sich

Dieser Zustand habe laut den Forschern aber weniger damit zu tun, dass die Jugendlichen leichter an Alkohol kommen, sondern sich ihre Einschätzung der Gefahr des Trinkens stark verändert. „Die Jugendlichen denken anscheinend, wenn es sogar der Gesetzgeber erlaubt, kann das gar nicht so schädlich sein“, sagt Forscher-Kollege Alexandaer Ahammer. Denn unmittelbar nach dem 16. Geburtstag steige die Wahrscheinlichkeit, mit Alkoholvergiftung ins Spital eingewiesen zu werden, um 42 Prozent. Vor allem Koma-Saufen am Wochenende wird zur Gefahr.